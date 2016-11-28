台湾汇市：台币收升逾1角至两周新高，外资汇入惟进口商买汇收敛升幅

* 台币兑美元收升逾1角至两周新高 * 因外资汇入惟进口商买汇收敛升幅 * 明日台币波动区间料在31.70-31.85 路透台北11月28日 - 台币兑美元 周一收升逾1角至两周新高。交易员表示，由于国际美元从波段 高位回落及台股受美股创高拉抬，场上陆续消化外资美元卖需带动台币止跌回升，一度涨破31.800整数关口， 惟进口商进场买汇收敛升幅。 他们指出，随着涨多的美元稍作修正令日圆、韩元等主要亚币伺机反弹，驱使海外NDF各种天期美元/台币 换汇点折价幅度扩大，且台股涨幅也加大飞越9,200点关口，此皆利于今日台币在31.800附近趋升整理，后市 密切观察美元及外资动向。 今日台币创逾两周收盘新高，前高为11月11日的31.801；盘中高位则为一周半新高，前高为11月16日的31 .733。 〞外资之前汇出这么多，今天转汇入只有一天，还要多观察。〞一位大型公营银行交易员说。 上述交易员并称，若外资转趋汇入的趋势确立，将会持续汇入一段时间，不会一下汇入、一下汇出。 资金流向方面，交易员指出，今日汇市交投持稳，主要消化外资调节美元多头部位，以及进口商在台币升 破31.800买汇意愿偏强，将影响后续台币升幅趋缓，至于出口商抛汇交投则较显安静。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点不仅转为折价且幅度扩大 ；目前一个月美元/台币远汇 报31.695/31.745，上日收在31.831。 多数新兴亚洲货币周一上扬，美元从近14年高位回落，油价下跌拖累美国公债收益率下滑，但亚洲货币是 否会延续涨势仍让人质疑。 韩元兑美元 今也涨至一周半高点，因美元持续近一个月的全球涨势有所减弱。韩元收报1,170. 4，较上日收盘的1,177.4上涨0.6%，触及11月16日以来最高水平。 台湾股市周一收涨0.69%至9,222.24点。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超45.02亿台币，连两 个交易日 买超共计51.47亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.700-31.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.802 31.942 31.780-31.870 31.870 7.44 7.95 司 元太外汇经纪公 31.805 31.941 31.782-32.845 31.845 3.90 4.06 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.130/-0.090 -0.065/-0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)