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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 17:03 BJT

台湾数据：10月景气对策信号续呈绿灯，领先和同时指标均上升--国发会

路透台北11月28日 - 台湾国家发展委员会周一称，10月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数24分。目前景气领先、同时指标均呈现上升走势，显示景气持续回温。

展望未来，国发会表示，欧美年终消费备货拉抬且国际原物料价格回稳，出口可望持续增温，惟全球经济复苏迟缓，美国新政府经贸政策、英国脱欧效应等不确定因素值得注意。

国发会指出，内需方面，半导体及相关供应链业者先进制程投资可望延续，加以政府积极改善投资环境，有助提振投资；至于各销售通路年底促销活动激励，可望增进民间消费，惟就业与薪资增幅有限，限缩部分成长动能。整体而言，未来景气可望逐渐改善，惟仍须留意潜存风险。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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