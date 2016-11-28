台湾数据：10月景气对策信号续呈绿灯，领先和同时指标均上升--国发会

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月28日 - 台湾国家发展委员会周一称，10月景气对策信号续呈绿灯，综合判断分数24分。目前景气领先、同时指标均呈现上升走势，显示景气持续回温。
展望未来，国发会表示，欧美年终消费备货拉抬且国际原物料价格回稳，出口可望持续增温，惟全球经济复苏迟缓，美国新政府经贸政策、英国脱欧效应等不确定因素值得注意。
国发会指出，内需方面，半导体及相关供应链业者先进制程投资可望延续，加以政府积极改善投资环境，有助提振投资；至于各销售通路年底促销活动激励，可望增进民间消费，惟就业与薪资增幅有限，限缩部分成长动能。整体而言，未来景气可望逐渐改善，惟仍须留意潜存风险。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。