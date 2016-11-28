台湾个股：国泰人寿斥资200亿台币打造水族馆为桃园高铁站案特区招商

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北11月28日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下寿险周一称，将斥资200亿台币于高铁桃园车站特定区与日本西武集团横滨八景岛合作打造水族馆，为台湾寿险业首度跨足海洋教育与娱乐产业开发合作。
国泰人寿也指出，因应地上权租金调涨，将透过OUTLET华泰名品城，结合商办大楼、旅馆、水族馆、电影院等设施，预估每年吸引600-700万商务人士及观光人潮，将有利于招商，料该案收益率将优于4%。
“桃园航空城为旗舰级的国家开发计画，其中高铁桃园车站特定区，更被外界视为高铁沿线最大规模的开发案。”国泰金控李长庚总经理说。
他并称，国泰人寿取得日商西武集团首次跨足海外的水族馆事业开发案，藉由水族馆的开发概念，可望为专用区开发带来更高的集客力及产品丰富性，进而带动区域繁荣发展。
国泰人寿预计该案最快于明年初动工，可望于2020年初开始水族馆的营运。开幕第一年估计即可吸引160万人次的观光人潮，希望藉由水族馆的开发，吸引更多的娱乐及商业投资。(完) (记者 詹静宜； 审校 毕晓雯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。