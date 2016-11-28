重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位有望接近二级，市况仍弱情绪一般

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：40亿元；5年：50亿元；7/20年：30亿元；10年：80亿元 * 招标时间：3/5/7年：11月29日9:30-10:30 * 10/20年：11月29日9:30-11:10 * 受访人数：8位(银行、券商、基金和保险) * 预测区间：2.90%-2.97%；3.04%-3.12%；3.18%-3.24%；3.15%-3.20%；3.44%-3.50% * 预测均值：2.92%、3.07%、3.22%、3.18%、3.48% 路透上海11月28日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20 年五期固息债。路透调查显示，今日现券收益率先跌后涨，整体表现依旧偏弱，加之近日资 金面不算宽松，明日五期债定位有望接近二级，收益率预测均值分别落在2.92%、3.07%、3. 22%、3.18%和3.48%。 华中一银行交易员表示，今日除30年超长债因保险机构需求表现尚可外，其他期限现券 走势仍偏弱。即使考虑到手续费因素，明日新债定位也仅在二级附近，不会太乐观。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10 和20年最新收益率为2.9453%、3.1764%、3.2822%、3.2080%和3.5137%；交易员透露，二级 市场上相近期限国开债的实际成交水平分别在2.95%、3.09%、3.24%、3.20%和3.50%附近。 明日招标五期债为国开行今年第15期 、第六期 、第七 期 、第13期 、第五期 的增发债，票面利 率2.65%、2.96%、3.24%、3.05%、3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15、六、七、13、五期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 3年：40亿元；5年：50亿元 7/20年：30亿元；10年：80亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：11月29日9:30-10:30 10/20年：11月29日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 12/1 起息日 3年：10月20日；5年：2月18日;7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 11/30-12/1 上市日 12/5 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%； 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)