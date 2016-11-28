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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位有望接近二级，市况仍弱情绪一般

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息增发债
    * 期限及招标金额：3年：40亿元；5年：50亿元；7/20年：30亿元；10年：80亿元
    * 招标时间：3/5/7年：11月29日9:30-10:30
    * 10/20年：11月29日9:30-11:10
    * 受访人数：8位(银行、券商、基金和保险)
    * 预测区间：2.90%-2.97%；3.04%-3.12%；3.18%-3.24%；3.15%-3.20%；3.44%-3.50%
    * 预测均值：2.92%、3.07%、3.22%、3.18%、3.48%

    路透上海11月28日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、七、10和20
年五期固息债。路透调查显示，今日现券收益率先跌后涨，整体表现依旧偏弱，加之近日资
金面不算宽松，明日五期债定位有望接近二级，收益率预测均值分别落在2.92%、3.07%、3.
22%、3.18%和3.48%。

    华中一银行交易员表示，今日除30年超长债因保险机构需求表现尚可外，其他期限现券
走势仍偏弱。即使考虑到手续费因素，明日新债定位也仅在二级附近，不会太乐观。    

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、10
和20年最新收益率为2.9453%、3.1764%、3.2822%、3.2080%和3.5137%；交易员透露，二级
市场上相近期限国开债的实际成交水平分别在2.95%、3.09%、3.24%、3.20%和3.50%附近。
    
    明日招标五期债为国开行今年第15期 、第六期 、第七
期 、第13期 、第五期 的增发债，票面利
率2.65%、2.96%、3.24%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                 2016年第15、六、七、13、五期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        3年：40亿元；5年：50亿元
                    7/20年：30亿元；10年：80亿元 
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：11月29日9:30-10:30
                    10/20年：11月29日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/1
    起息日          3年：10月20日；5年：2月18日;7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          11/30-12/1
    上市日          12/5
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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