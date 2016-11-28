路透基点：江苏荣成环科正筹措3亿元人民币等值贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江苏荣成环保科技股份有限公司（荣成环科）正在筹措3亿元人民币（4,300万美元）等值五年期贷款。
第一商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款包括A和B两部分，分别为3亿元人民币的循环信贷和4,500万美元的循环信贷，两部分加起来的总和不能超过等值3亿元人民币。
A部分贷款利率较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码140个基点，B部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor和台北金融业美元拆借利率(TAIFX)的息差超过35个基点，则借款人将支付额外的利息。
银行可获得的最高前端费为25个基点。协议预计在12月签署。借款人的母公司--台湾上市的荣成纸业为本贷款案的担保人。
所筹资金将用于运营资本。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。