路透基点：江苏荣成环科正筹措3亿元人民币等值贷款--TRLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，江苏荣成环保科技股份有限公司（荣成环科）正在筹措3亿元人民币（4,300万美元）等值五年期贷款。

第一商业银行、兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款包括A和B两部分，分别为3亿元人民币的循环信贷和4,500万美元的循环信贷，两部分加起来的总和不能超过等值3亿元人民币。

A部分贷款利率较离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码140个基点，B部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor和台北金融业美元拆借利率(TAIFX)的息差超过35个基点，则借款人将支付额外的利息。

银行可获得的最高前端费为25个基点。协议预计在12月签署。借款人的母公司--台湾上市的荣成纸业为本贷款案的担保人。

所筹资金将用于运营资本。（完）