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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 17:37 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0656  1.0584  +0.68  -1.88  1.0860
    美元/日圆            112.05  113.06  -0.89  -6.86  120.30
    欧元/日圆         119.41  119.72  -0.26  -8.48  130.47
    美元/瑞郎            1.0094  1.0130  -0.36  +0.76  1.0018
    英镑/美元            1.2490  1.2474  +0.13 -15.25  1.4738
    美元/加元            1.3474  1.3528  -0.40  -2.64  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9306  6.9447  -0.20  +5.52  6.5680
    澳元/美元            0.7477  0.7430  +0.63  +2.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7085  0.7040  +0.64  +3.81  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0757  1.0742  +0.14  -1.19  1.0886
    欧元/英镑         0.8529  0.8499  +0.35 +15.77  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7752  9.7906  -0.16  +6.59  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5329  8.5684  -0.41  -3.47  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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