《全球汇市》美元从2003年以来高点回落，法国前总理菲永获胜提振欧元

OPEC能否达成产出协议存在变数，导致油价大跌。而意大利公投结果或导致政府下台， 可能扰动金融市场。 汇市亦将关注美国周五出炉的非农就业报告。 “自11月初跟上美元这波涨势的投注者目前坐拥庞大获利，所以若其中一些进行获利了 结也不令人意外，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0653 1.0584 +0.65 -1.91 1.0860 美元/日圆 112.00 113.06 -0.94 -6.90 120.30 欧元/日圆 119.32 119.72 -0.33 -8.55 130.47 美元/瑞郎 1.0096 1.0130 -0.34 +0.78 1.0018 英镑/美元 1.2492 1.2474 +0.14 -15.24 1.4738 美元/加元 1.3477 1.3528 -0.38 -2.62 1.3839 美元/离岸人民币 6.9312 6.9447 -0.19 +5.53 6.5680 澳元/美元 0.7476 0.7430 +0.62 +2.76 0.7275 新西兰元/美元 0.7088 0.7040 +0.68 +3.85 0.6825 欧元/瑞郎 1.0758 1.0742 +0.15 -1.18 1.0886 欧元/英镑 0.8526 0.8499 +0.32 +15.73 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7776 9.7906 -0.13 +6.62 9.1705 美元/挪威克朗 8.5405 8.5684 -0.33 -3.39 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/汪红英/蔡美珍/王琛/艾茂林/于春红/刘秀红)