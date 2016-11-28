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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 17:24 BJT

《全球汇市》美元从2003年以来高点回落，法国前总理菲永获胜提振欧元

OPEC能否达成产出协议存在变数，导致油价大跌。而意大利公投结果或导致政府下台，
可能扰动金融市场。
    
    汇市亦将关注美国周五出炉的非农就业报告。
    
    “自11月初跟上美元这波涨势的投注者目前坐拥庞大获利，所以若其中一些进行获利了
结也不令人意外，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0653  1.0584  +0.65  -1.91  1.0860
    美元/日圆            112.00  113.06  -0.94  -6.90  120.30
    欧元/日圆         119.32  119.72  -0.33  -8.55  130.47
    美元/瑞郎            1.0096  1.0130  -0.34  +0.78  1.0018
    英镑/美元            1.2492  1.2474  +0.14 -15.24  1.4738
    美元/加元            1.3477  1.3528  -0.38  -2.62  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9312  6.9447  -0.19  +5.53  6.5680
    澳元/美元            0.7476  0.7430  +0.62  +2.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7088  0.7040  +0.68  +3.85  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0758  1.0742  +0.15  -1.18  1.0886
    欧元/英镑         0.8526  0.8499  +0.32 +15.73  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7776  9.7906  -0.13  +6.62  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5405  8.5684  -0.33  -3.39  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李春喜/汪红英/蔡美珍/王琛/艾茂林/于春红/刘秀红)

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