韩国个股：三星电子称将在周二召开电话会议公布股东回报计划

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月28日 - 韩国三星电子 周一称，将在周二召开电话会议，公布股东回报政策。
三星电子在一份监管文件中表示，已在考虑采用多种方式提高中长期股东价值，但未就将作何提议等细节置评。
韩国媒体Seoul Economic Daily周一援引未具名消息人士报导，全球最大的智能手机生产商三星电子005930.KS将根据维权投资者--对冲基金Elliott Management提议，考虑拆分成两家公司。 (完)
(编译 王琛；审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。