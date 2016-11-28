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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 18:06 BJT

韩国个股：三星电子称将在周二召开电话会议公布股东回报计划

路透首尔11月28日 - 韩国三星电子 周一称，将在周二召开电话会议，公布股东回报政策。

三星电子在一份监管文件中表示，已在考虑采用多种方式提高中长期股东价值，但未就将作何提议等细节置评。

韩国媒体Seoul Economic Daily周一援引未具名消息人士报导，全球最大的智能手机生产商三星电子005930.KS将根据维权投资者--对冲基金Elliott Management提议，考虑拆分成两家公司。 (完)

(编译 王琛；审校)

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