中国保险：应降低收益预期应对低利率环境及资产荒--保监会副主席

路透北京11月28日 - 中国保监会副主席陈文辉表示，低利率环境对保险行业和保险资金运用带来了现实挑战，特别是对于长期寿险；当前保险行业适应和面对低利率环境和“资产荒”的有效办法，就是降低负债成本，降低收益预期。

保监会网站周一刊登他近日在保险资管协会第二届会员大会上讲话指出，当前债券违约进入多发期并呈现蔓延趋势，保险资金约80%资产配置于信用类资产，面临的信用风险上升；而保险机构为获取更高收益，不得不提升风险容忍度，加大对高风险高收益资产配置力度，导致投资组合的信用风险敞口提升。

“每年新增保险资金投资，以及大量资产到期资金再投资的需求很大，保险公司特别是寿险公司配置压力巨大，存在潜在风险隐患。”他称。

他强调，一方面保险资金运用要坚持审慎稳健原则，应以风险保障和长期储蓄类业务为主，短期理财类业务为辅；以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；以财务投资为主，以战略投资为辅。

另一方面，要强化保险资产负债管理理念。“在当前利率下行和低利率环境下，资产负债匹配的关键在负债端，负债端做好了，资产端就会轻松。将一个保险公司的经营完全寄希望于投资的认识是不正确的，保险公司的核心竞争力在风险管理和风险保障。”他称。

陈文辉指出，未来保监会将继续按照“放开前端、管住后端”的要求，把防风险放在监管工作突出位置，持续深化保险资金运用市场化改革；进一步加强对重点公司和重点业务的监管力度，加强境外投资监管，加强股权、股票投资监管，规范和约束其一致行动人行为。

同时，继续深化保险资金运用市场化改革，进一步放开保险资金投资渠道，创新运用形式，并加强资金运用事中事后监管。

中国保监会数据显示，前三季度保险业经营效益较去年同期有一定幅度下降，预计利润总额同比下降35.68%，降幅较上半年收窄；行业资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。 （完）

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