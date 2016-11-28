香港个股：周生生与嘉实基金等拟合组公司，在中国提供证券类金融服务

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月28日 - 香港珠宝零售商--周生生集团 周一宣布，其间接全资附属公司周生生证券与嘉实基金及其他合资伙伴订立合资合同，同意成立合资公司，在中国提供证券相关金融服务。
公司的声明称，出资金额由订约方经磋商后厘定，并将以现金出资，嘉实基金将持有合资公司的大部分股权，周生生证券将持股27%。公司拟透过内部资源拨付其于合资公司的投资。
周生生表示，透过成立合资公司，将使公司涉足中国的金融服务市场，把握由中国不断增加的投资及集资需求所产生的机遇。
周生生今天收高0.56%，报14.32港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。