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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 18:07 BJT

香港个股：周生生与嘉实基金等拟合组公司，在中国提供证券类金融服务

路透香港11月28日 - 香港珠宝零售商--周生生集团 周一宣布，其间接全资附属公司周生生证券与嘉实基金及其他合资伙伴订立合资合同，同意成立合资公司，在中国提供证券相关金融服务。

公司的声明称，出资金额由订约方经磋商后厘定，并将以现金出资，嘉实基金将持有合资公司的大部分股权，周生生证券将持股27%。公司拟透过内部资源拨付其于合资公司的投资。

周生生表示，透过成立合资公司，将使公司涉足中国的金融服务市场，把握由中国不断增加的投资及集资需求所产生的机遇。

周生生今天收高0.56%，报14.32港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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