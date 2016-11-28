路透基点：昭安国际启动24亿台币五年期融资案--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，纺织品贸易和物流公司昭安国际股份有限公司的24亿台币(7,500万美元)五年期贷款案已经进入一般银团组建阶段。
第一商业银行是牵头行兼簿记行，贷款包括A部分10亿台币的定期贷款、B部分8亿台币的循环信贷以及C部分6亿台币的循环信贷。
A和B的利率是基于借款人的负债股权比率，较三个月邮政储蓄利率加码75-95个基点不等。C部分的利率也是基于同样的基准，加码85-100个基点不等。
银行受邀以下面几个层次参贷。承贷4.8亿台币或以上，可担任牵头行和簿记行，前端费是20个基点；承贷3.60-4.79亿台币，担任牵头行，费率是15个基点；承贷2.40-3.59亿台币，担任协办行，费率是10个基点；承贷1.20-2.39亿台币，担任经理行，费率是5个基点。银行回复截止日期是12月9日。
借款人以土地、工厂和机械作为抵押担保品。
所筹资金将用于为2012年3月获得的24亿台币五年期贷款提供再融资。（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。