路透基点：昭安国际启动24亿台币五年期融资案--TRLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，纺织品贸易和物流公司昭安国际股份有限公司的24亿台币(7,500万美元)五年期贷款案已经进入一般银团组建阶段。

第一商业银行是牵头行兼簿记行，贷款包括A部分10亿台币的定期贷款、B部分8亿台币的循环信贷以及C部分6亿台币的循环信贷。

A和B的利率是基于借款人的负债股权比率，较三个月邮政储蓄利率加码75-95个基点不等。C部分的利率也是基于同样的基准，加码85-100个基点不等。

银行受邀以下面几个层次参贷。承贷4.8亿台币或以上，可担任牵头行和簿记行，前端费是20个基点；承贷3.60-4.79亿台币，担任牵头行，费率是15个基点；承贷2.40-3.59亿台币，担任协办行，费率是10个基点；承贷1.20-2.39亿台币，担任经理行，费率是5个基点。银行回复截止日期是12月9日。

借款人以土地、工厂和机械作为抵押担保品。

所筹资金将用于为2012年3月获得的24亿台币五年期贷款提供再融资。（完）