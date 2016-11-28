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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 20:00 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场交投淡静，市场关注OPEC会议

路透新加坡11月28日 - 亚洲燃料油市场实货交易活动周一较为淡静，本周稍后石油输出国组织(OPEC)将在维也纳举行会议，该会议旨在抑制全球原油供应过剩问题。

新加坡一燃料油交易商称，“多数船货人士可能在等待这一会议的结果，(原油)市场走势非常动荡，”

油价周一上涨，早盘交易中一度下跌2%。因市场再次怀疑周三将召开的会议上，主要产油国能否达成减产协议。

行业消息人士称，尽管实货市场成交量下降，但普氏窗口价格居高不下，这帮助380-cst燃料油现货升水周一微幅收高。

消息人士称，嘉能可向Coastal以每吨273.50美元的价格售出2万吨380-cst燃料油(较新加坡报价每吨升水约2.40美元)，船期为12月24至28日。

与此同时，亚洲180-cst燃料油 较迪拜原油的裂解价差贴水缩窄0.16美元，周一报每桶贴水1.15美元，行业消息人士称，这受助于原油价格下跌，短期供应紧张以及需求稳健的支撑。

新加坡现货市场上，达成一笔现货燃料油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)

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