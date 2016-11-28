国际油市：亚洲燃料油市场交投淡静，市场关注OPEC会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月28日 - 亚洲燃料油市场实货交易活动周一较为淡静，本周稍后石油输出国组织(OPEC)将在维也纳举行会议，该会议旨在抑制全球原油供应过剩问题。
新加坡一燃料油交易商称，“多数船货人士可能在等待这一会议的结果，(原油)市场走势非常动荡，”
油价周一上涨，早盘交易中一度下跌2%。因市场再次怀疑周三将召开的会议上，主要产油国能否达成减产协议。
行业消息人士称，尽管实货市场成交量下降，但普氏窗口价格居高不下，这帮助380-cst燃料油现货升水周一微幅收高。
消息人士称，嘉能可向Coastal以每吨273.50美元的价格售出2万吨380-cst燃料油(较新加坡报价每吨升水约2.40美元)，船期为12月24至28日。
与此同时，亚洲180-cst燃料油 较迪拜原油的裂解价差贴水缩窄0.16美元，周一报每桶贴水1.15美元，行业消息人士称，这受助于原油价格下跌，短期供应紧张以及需求稳健的支撑。
新加坡现货市场上，达成一笔现货燃料油交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。