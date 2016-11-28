国际油市：新加坡继续交易大量柴油船货

路透新加坡11月28日 - 新加坡大量柴油船货交易仍在继续，周一成交量为190万桶，交易商称这使柴油裂解价差获得支撑。

他们补充称，兴隆是周一的主要买家，此前柴油的大买家永顺油品放缓了交易。

交易商称，肯尼亚和南非的现货需求支撑了柴油和航煤利润率，肯尼亚进口商的求购数量高于上次招标时。

他们补充称，印度供应充足，Essar Oil在供应12月底装船的柴油和航煤。

最新海关数据显示，中国10月对菲律宾的柴油出口数量最高，自6月以来首次代替了新加坡的位置。

海关数据显示，中国向菲律宾出口了362,449吨柴油，对新加坡的出口为312,360吨；另外中国还向香港、孟加拉和马来西亚出口了柴油。

台塑石化一位发言人称，该公司将麦寮炼厂的一个炼焦设备推迟启动几天，原定启动时间为11月29日；该炼焦设备的炼能为每日3.6万桶。

新加坡现货市场上，成交一笔航煤交易，并成交12笔柴油交易。(完)

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