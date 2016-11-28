国际油市：新加坡继续交易大量柴油船货

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月28日 - 新加坡大量柴油船货交易仍在继续，周一成交量为190万桶，交易商称这使柴油裂解价差获得支撑。
他们补充称，兴隆是周一的主要买家，此前柴油的大买家永顺油品放缓了交易。
交易商称，肯尼亚和南非的现货需求支撑了柴油和航煤利润率，肯尼亚进口商的求购数量高于上次招标时。
他们补充称，印度供应充足，Essar Oil在供应12月底装船的柴油和航煤。
最新海关数据显示，中国10月对菲律宾的柴油出口数量最高，自6月以来首次代替了新加坡的位置。
海关数据显示，中国向菲律宾出口了362,449吨柴油，对新加坡的出口为312,360吨；另外中国还向香港、孟加拉和马来西亚出口了柴油。
台塑石化一位发言人称，该公司将麦寮炼厂的一个炼焦设备推迟启动几天，原定启动时间为11月29日；该炼焦设备的炼能为每日3.6万桶。
新加坡现货市场上，成交一笔航煤交易，并成交12笔柴油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。