USDA报告：11月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 11/24/2016 11/17/2016 11/17/2016 11/26/20 15 初值 修正值 前值 小麦 221,985 434,001 429,770 364,117 燕麦 0 100 100 200 大麦 0 0 0 73 玉米 800,967 876,000 875,976 333,556 高粱 165,287 115,727 115,727 229,803 大豆 2,090,724 2,672,069 2,666,079 1,985,550 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 13,091,457 10,303,204 燕麦 6,599 700 大麦 25,605 26,617 玉米 12,539,318 6,762,923 高粱 990,412 2,833,395 大豆 24,006,013 20,159,239 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)