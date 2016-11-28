USDA报告：11月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 11/24/2016 11/17/2016 11/17/2016 11/26/20 15 初值 修正值 前值 小麦 221,985 434,001 429,770 364,117 燕麦 0 100 100 200 大麦 0 0 0 73 玉米 800,967 876,000 875,976 333,556 高粱 165,287 115,727 115,727 229,803 大豆 2,090,724 2,672,069 2,666,079 1,985,550 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 13,091,457 10,303,204 燕麦 6,599 700 大麦 25,605 26,617 玉米 12,539,318 6,762,923 高粱 990,412 2,833,395 大豆 24,006,013 20,159,239 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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