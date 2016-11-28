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货币新闻 | 2016年 11月 29日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：11月24日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月28日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 11/24/2016    11/17/2016    11/17/2016    11/26/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       221,985       434,001       429,770       364,117
    燕麦 　          0           100           100           200
    大麦             0             0             0            73
    玉米       800,967       876,000       875,976       333,556
    高粱       165,287       115,727       115,727       229,803
    大豆     2,090,724     2,672,069     2,666,079     1,985,550
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    13,091,457     10,303,204
    燕麦         6,599            700
    大麦        25,605         26,617
    玉米    12,539,318      6,762,923
    高粱       990,412      2,833,395
    大豆    24,006,013     20,159,239
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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