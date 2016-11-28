欧元债市：意大利和奥地利公债较可比德债利差走宽，市场面临多国政治考验

* 意大利较德国公债利差触及2014年2月来最宽水准

* 奥地利，荷兰和法国公债较可比德债利差也走宽

* 两年期德国公债收益率触及纪录低点

路透伦敦11月28日 - 意大利和奥地利等一系列欧元区公债较可比德债利差周一上升，市场面临未来数月多个政治考验的第一道测试。

意大利10年期公债收益率上升，和德国公债利差走宽至2014年2月来最阔水准。

本周日意大利将进行修宪公投，可能促使意大利总理伦齐下台，且引发新一轮银行业危机。

奥地利总统选举也将在周日举行，自由党(Freedom Party)的Norbert Hofer可能成为二战以来西欧国家民选的首位极右派领导人。

荷兰和法国将在明年举行选举，极右翼党派候选人的支持率领先。

奥地利较德国公债利差触及2月来最高水准，荷兰较德国公债利差触及7月来最高，法国较德国公债利差升至2014年3月来最高。

除了政治因素外，周一油价下跌，对公债收益率带来下行压力，特别是德债收益率，因油价下降令通胀交易缓和。美国大选以来通胀预期驱动公债市场。

近日油价下跌，因臆测产油国在周三石油输出国组织(OPEC)会议上将无法达成产量协议。

指标10年期德债 收益率下跌最多5个基点，至0.19%，为11月9日美国大选结果引发债市被抛售以来的最低水准。两年期德国公债 收益率触及纪录新低负0.76%。

一项对欧元区通胀预期的市场指标五年和五年远期损益平衡通胀率 跌穿1.60%，低于近期触及的10个月高位1.63%上方的水准。

意大利公债收益率盘初下跌，但之后开始攀升，因焦点转回到该国银行业和公投。

意大利公债较可比德债利差触及193个基点，为2014年2月来最宽水准，意大利银行指数 触及八周低位，意大利股指 下挫1.5%。

法国公债得到支撑，因法国前总理菲永周日在中右翼政党总统候选人初选的第二轮投票中胜出，有可能在明年与极右翼民族阵线领袖勒庞对决。