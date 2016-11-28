芝加哥期市：CBOT大豆连续第七日收高，因出口需求强劲和豆粕上涨

路透芝加哥11月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第七日上涨，延续涨势，交易商表示，因有迹象显示出口需求强劲和豆粕上升。

豆粕期货劲升1.5%，受助于技术性买盘和看多豆粕/看空豆油的套利交易。豆油期货收盘持稳至下跌，此前触及两年半新高。

大豆在隔夜交易时段触及四个半月高位。

美国农业部表示，最近一周出口检验大豆209.1万吨，分析师预估区间为180-210万吨。

CBOT-12月豆粕期货 升穿100日和200日移动均线。交投最活跃豆粕合约 触及8月24日来最高。

CBOT-1月大豆合约 收高10美分，报每蒲式耳10.56美元。

1月豆粕合约 收高5.1美元，报每短吨328.2美元。1月豆油合约 收涨0.03美分，报每磅36.97美分。

今日CBOT大豆预估成交量为293,474口，豆粕为143,475口，豆油为202,692口。(完)

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