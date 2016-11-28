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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.76    +0.75    +0.81   3865062
    京东                25.83    +0.29    +1.14   9668378
    新浪              79.52    +2.04    +2.63   2501864
    搜狐              34.44    -1.33    -3.72    219556
    网易             231.78    +4.69    +2.07   1720200
    百度             167.00    +2.56    +1.56   2215380
    
    台湾
    台湾积体电路       29.66    +0.00    +0.00   1220481
    联电                1.82    -0.02    -1.09     63188
    日月光              5.42    +0.04    +0.74    151025
    硅品精密           7.53    -0.03    -0.40    114212
    和信超媒体         2.60    +0.02    +0.78     19382
    友达                3.53    -0.07    -1.94    128650
    中华电信           33.47    +0.04    +0.12    152107
    台湾国际航电      52.87    +0.08    +0.15   1551986
    
    香港
    中国移动           54.37    +0.29    +0.54     84900
    中国联通           11.27    -0.18    -1.57     53636
    中国电信           46.80    -0.16    -0.34      6886
    中芯国际            6.70    -0.04    -0.59     10309
    电讯盈科         5.55    +0.00    +0.00      3400
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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