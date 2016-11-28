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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 06:28 BJT

韩国数据：12月制造业景气判断指数较前月持平

路透首尔11月29日 - 韩国央行周二公布的数据显示，12月韩国制造业者对未来业务状况的信心仍然和本月一样悲观。

韩国央行12月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为74，与11月所在的三个月低点持平。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。

政府和央行均表示，经济发展缓慢，但正在稳步好转当中，然而正在发酵中的政治丑闻可能导致消费下滑。

在分项指数中，大型企业集团的12月信心分项指数有所改善；中小企业分项指数则显示信心恶化。

这次调查是在11月15-22日进行，访问了全国1,731家制造业者。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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