韩国数据：12月制造业景气判断指数较前月持平

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月29日 - 韩国央行周二公布的数据显示，12月韩国制造业者对未来业务状况的信心仍然和本月一样悲观。
韩国央行12月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)为74，与11月所在的三个月低点持平。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。
政府和央行均表示，经济发展缓慢，但正在稳步好转当中，然而正在发酵中的政治丑闻可能导致消费下滑。
在分项指数中，大型企业集团的12月信心分项指数有所改善；中小企业分项指数则显示信心恶化。
这次调查是在11月15-22日进行，访问了全国1,731家制造业者。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。