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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--11月29日-12月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值
        
    11月28日当周  
      
    11月28日(一)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                10月     -0.6%        -2.1%
             所有家庭支出(较前月)                             +0.1%        +2.8%
    2330 日本求才求职比                              10月      1.39         1.38
             失业率                                            3.0%         3.0% 
    2350 日本零售销售(较上年同期)                    10月     -1.2%        -1.9% 
    
    11月29日(二)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                    10月     -2.0%        -2.0%
             工业生产(较前月)                                 -0.1%        +0.3%
             服务业产出(较前月)                                 --         -0.6%
    2350 日本工业生产                            10月初值     -0.1%        +0.6%
             一个月预估值                                       --         +1.1%
             两个月预估值                                       --         +2.1%
    
    11月30日(三)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   10月        --        +16.3%
    0500 日本房屋开工(较上年同期)                   10月     +11.2%       +10.0%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月      +0.1%        +0.1%
                             (较上年同期)                     +1.5%        +1.3%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                         10月        --      盈余70.6
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周        --     卖超2,606
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超4,617
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)             第三季        --         +3.1%
    
    12月1日(四)
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                   11月初值        --      顺差69.7
             出口(较上年同期)                                 +1.2%        -3.2%
             进口(较上年同期)                                 +2.9%        -4.8%
    0030 日本日经制造业PMI                          11月        --          51.1
    0030 韩国日经制造业PMI                          11月        --          48.0
    2300 韩国GDP(较前季)                          第三季        --         +0.7%
             (较上年同期)                                       --         +2.7%
    
    12月2日(五)
    暂无重要经济数据。
    
    12月5日当周
    
    12月4日(日)
    0500 韩国外汇储备(亿美元)                       11月        --       3,751.7
    
    12月5日(一)
    0500 日本消费者信心指数                         11月        --          42.3
    
    12月6日(二)
    0000 日本加班工资                               10月        --         -1.3%
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数             12月        --          正14
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       11月        --        12,428
     (完)    

      
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