澳新经济指标预测--11月29日-12月6日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 11月29日~30日 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +0.2% 11月30日(三) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 11月 -- +3.8% 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 24.5% 企业活动指数 -- 38.4% 0030 澳洲建筑许可 10月 +1.5% -8.7% 民间住宅建筑许可 -- +2.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- -2.1% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.9 12月1日(四) 0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -2.5% -5.4% 建筑资本支出(较前季) -- -10.6% 厂房/机械设备资本支出 -- +2.8% 12月2日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.6% 12月5日当周 12月4日(日) 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 50.5 12月5日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 11月 -- +1.0% 12月6日(二) 0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第三季 -- 逆差155.4 0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 1.5% 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第三季 -- +2.8% 2230 澳洲AIG建筑业指数 11月 -- 45.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。