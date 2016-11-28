加拿大股市：收低，能源及保险类股下跌抵消金矿类股涨势

路透多伦多11月28日 - 加拿大股市周一收低，因能源类股下跌，尽管油价上涨，而且保险类股因债券收益率回落而承压，抵消了金矿类股因金价从近期低点反弹带来的涨势。

能源类股跌2%，即便油价在石油输出国组织(OPEC)周三会议前的震荡交易中上涨。OPEC的会议旨在达成帮助缓和全球供应过剩的协议。全球供应过剩，导致油价自2014年以来下跌逾50%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌60.08点，或0.40%，报15,015.36。该指数的10大类股中，有八大类股下跌。

该指数上周涨1.4%，延续了自美国大选以来的反弹走势。