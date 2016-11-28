加拿大股市：收低，能源及保险类股下跌抵消金矿类股涨势

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多11月28日 - 加拿大股市周一收低，因能源类股下跌，尽管油价上涨，而且保险类股因债券收益率回落而承压，抵消了金矿类股因金价从近期低点反弹带来的涨势。
能源类股跌2%，即便油价在石油输出国组织(OPEC)周三会议前的震荡交易中上涨。OPEC的会议旨在达成帮助缓和全球供应过剩的协议。全球供应过剩，导致油价自2014年以来下跌逾50%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌60.08点，或0.40%，报15,015.36。该指数的10大类股中，有八大类股下跌。
该指数上周涨1.4%，延续了自美国大选以来的反弹走势。
金融类股跌0.7%，因债券收益率回落。投资者等待本周出炉的一些加拿大主要银行第四季财报。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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