版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 07:16 BJT

金砖国家：11月28日股汇市收盘纵览

路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.86%，报863.17点。

中国股市：沪综指续收创近11个月新高，受工业企业利润数据向好提振

中国汇市：人民币收升逾百点，监管层发声稳预期但市场仍倾向购汇

香港股市：触及近三周最高收位，深港通推升中小型股人气

============================================================================

巴西股市：获得提振，因市场寄望该国新总统将能够推进财政改革计划。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.11%，报62,855.495点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3840/46，上日收报3.4120/35。

============================================================================

南非股市：收低，资源类股领跌，因兰特近期走强导致多数获利来自海外的企业吸引力下降。指标Top-40指数 收盘下跌1.34%，报43,616.91点；大盘综合指数 收盘下跌0.99%，报50,193.64点。

南非汇市：兰特涨至近三周高位，此前惠誉和穆迪确认南非投资级别信贷评等

=========================================================================

印度股市：小幅上升，亚洲股市和零售油企走强抵消了银行类股的跌势。BSE指数 收盘上涨0.13%，报26,350.17点；NSE指数 收盘上涨0.16%，报8,126.9点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.76，上日收报68.46。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.03%，报1,018.18点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.3%，报531.71点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.17%，报64.84；卢布兑欧元 升值0.11%，报68.75。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐