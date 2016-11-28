金砖国家：11月28日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月28日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.86%，报863.17点。
中国股市：沪综指续收创近11个月新高，受工业企业利润数据向好提振
中国汇市：人民币收升逾百点，监管层发声稳预期但市场仍倾向购汇
香港股市：触及近三周最高收位，深港通推升中小型股人气
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巴西股市：获得提振，因市场寄望该国新总统将能够推进财政改革计划。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.11%，报62,855.495点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3840/46，上日收报3.4120/35。
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南非股市：收低，资源类股领跌，因兰特近期走强导致多数获利来自海外的企业吸引力下降。指标Top-40指数 收盘下跌1.34%，报43,616.91点；大盘综合指数 收盘下跌0.99%，报50,193.64点。
南非汇市：兰特涨至近三周高位，此前惠誉和穆迪确认南非投资级别信贷评等
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印度股市：小幅上升，亚洲股市和零售油企走强抵消了银行类股的跌势。BSE指数 收盘上涨0.13%，报26,350.17点；NSE指数 收盘上涨0.16%，报8,126.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.76，上日收报68.46。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.03%，报1,018.18点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.3%，报531.71点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.17%，报64.84；卢布兑欧元 升值0.11%，报68.75。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。