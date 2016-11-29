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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:27 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月29日-12月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间   国家     规模    发行细节
 11/29         意大利           标售中长期债券
                                
 11/29         日本             标售两年期公债
 11/30         德国             标售五年期联邦债券
 12/1          日本             标售三个月期贴现国库券
 12/1          日本             标售10年期公债
 12/1          法国             标售长期政府债券(OAT)或中期政府债券(BTAN)/通膨保
                                值债券
 12/1          西班牙           公债标售
 12/6          英国             标售票息为0½%、2022年到期的公债
 12/6          日本             提高流动性的标债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 李爽  审校 杜明霞)

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