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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:17 BJT

《香港报摘》--经济日报11月29日

**头版头条**

--万众期待的深港通将在下月5日启动。外资大行高盛在过去数月，已动员近150名不同部门的员工，合共花1.5万工时作准备，迎接深港通正式开车。

**其他**

--渣打 再有裁员行动，因应重整企业及机构银行部门而在全球相关部门裁减及调配约一成员工，据了解，香港有数十员工受影响，行动本周开始。

--大家乐 及翠华 中期业绩表现各异，前者受内地旅客下跌影响、兼股权争拗拖累业务，盈利跌48%；后者则多赚约12%，并冀藉舖租回落加快扩充及增聘千人。

--中银香港 推出按揭估价区块链，初步有中原及忠诚两家估价公司参与，暂时有一间中资及一间华资银行有意加入，料明年1月成事。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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