《香港报摘》--经济日报11月29日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--万众期待的深港通将在下月5日启动。外资大行高盛在过去数月，已动员近150名不同部门的员工，合共花1.5万工时作准备，迎接深港通正式开车。
**其他**
--渣打 再有裁员行动，因应重整企业及机构银行部门而在全球相关部门裁减及调配约一成员工，据了解，香港有数十员工受影响，行动本周开始。
--大家乐 及翠华 中期业绩表现各异，前者受内地旅客下跌影响、兼股权争拗拖累业务，盈利跌48%；后者则多赚约12%，并冀藉舖租回落加快扩充及增聘千人。
--中银香港 推出按揭估价区块链，初步有中原及忠诚两家估价公司参与，暂时有一间中资及一间华资银行有意加入，料明年1月成事。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。