中国个股：中国建筑近期获建设项目总额达524.7亿元，占去年营收6%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月29日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 周一晚公告称，近期中国建筑及其子公司共获得逾10个建筑工程项目，项目总额达524.7亿元人民币，占去年公司营收的6%。
公告显示，此次获得项目包括房屋建筑和基础设施两部分，其中基础设施部分有六个项目，包括中国建筑获得江苏徐州轨道交通3号线一期工程PPP（政府与社会资本合作）项目，项目金额为76.7亿元；以及山东威海中韩自贸区经贸交易中心及东部滨海新城配套市政道路PPP项目，项目金额为63.8亿元；项目金额为20.6亿元的山东青岛市民健身中心PPP项目。
在房屋建筑方面，中建海峡建设获福建莆田海西文化创意产业城项目，项目金额为60亿元；中国建筑第三工程局获得项目金额为53亿元的广东深圳南山医院改扩建项目及项目金额为45.9亿元的福建福州京东方第8.5代新型半导体显示器件生产线项目。
中国建筑近期大举进入PPP领域，颇受资本市场关注；而近期安邦资产两度举牌中国建筑，更令其炙手可热。中国建筑周一收于涨停位10.33元。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。