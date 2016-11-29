《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月29日

*工商时报：

--合计超过300亿台币的大陆紫光集团入股力成 南茂 一案，恐无疾而终。紫光日前公告，已经三次补送台湾经济部投审会相关资料，但近三个月未收到新的回应，与力成、南茂签署的〞认股协议书〞，在有效期内完成审核的风险加大。

--金管会和证券周边单位近期积极展开让资金回流台股大作战，金管会主委李瑞仓预计周五亲赴财政部拜会部长许虞哲，就内外资税制不合理，以及为促进台股交易量降低当冲税率部分交换意见。

*经济日报：

--中央银行公布10月存款不足退票金额比率为0.6%，为半年新低，显示前几个月，爆发异常退票情况已恢复正常；但大型银行主管表示，11月有两个地雷，包括理成营造倒闭、复兴航空 无预警停飞，恐使11月退票率再度升高，不可掉以轻心。

--行政院决定本周内成立接管小组处理中投及欣裕台收归公有的相关事宜，包括股权移转及负责人指派等。政院表示，收归后处理方式很多，可能标售或解散等，不一定会变成公营事业，劳工权益不会受损。

--为奖励与留住人才，鸿海 预告今年全体员工股票分红将于12月1日发放，预计发出逾12.6万张股票给员工，创下历史次高，换算市值将发出约102.94亿台币的股票分红，也是连九年发放。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。