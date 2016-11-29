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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:30 BJT

长江期货：中国期指主力空方减仓离场

以下内容节选自11月29日的《期货日报》：

周一，股指期货全线上涨，沪深300股指期货主力合约连续第6个交易日收阳。IF四份合约持仓量合计减少144手至41154手。虽然股指期货连续上涨并未得到持仓量的配合，技术上的背离显示涨势动能不足，但仔细研究不难发现，持仓量的下降主要由于主力空方减仓离场所致。因此，期指持仓依然是偏多格局。

　　数据显示，前20名席位在IF1612合约上合计共持买单28340手、卖单28185手。主力净空持仓量155手，较前一交日增加83手。主力席位净多持仓量升至近9个交易日最高，主要由于主力空方的减仓力度更大。在IF1612上，前20空方席位减持卖单587手超过前20多方减持买单447手。空方席位中，兴业期货、华泰期货、招商期货席位分别减持卖单271手、175手、122手，幅度较大。前20多方席位中，未有一家席位持仓量变动超过百手。具体席位上，中信期货席位增持买单42手，减持卖单81手，净空持仓量缩减至近18个交易日最低的557手。银河期货席位减持买单1手，减持卖单93手，净多持仓量升至近两个半月最高的1744手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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