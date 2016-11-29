中国个股：格力电器交易异常遭深交所问询，29日起停牌核查

路透上海11月29日 - 中国大型家电企业--格力电器 周一晚公告称，由于11月17-28日期间股价涨幅累计达到27%，换手率达到32%，深圳证券交易所管理部于28日向其发出关注函，要求对相关事项进行核查。

刊登在深交所网站的公告并称，由于目前正在履行必要的核查程序，为防止核查期间股价的异常波动和积极保护投资者权益，格力股票自29日（周二）起停牌，待核查完毕并披露相关公告后复牌。

据深交所的关注函，格力需就五方面内容进行核查，具体包括：应确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化；应说明公司股东及实际控制人是否计划对上市公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

同时，应详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项；应核查上市公司董监高人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形；应核查公司截至11月28日收市后的前20名股东，是否与公司、董监高及其直系亲属，以及公司大股东及其实际控制人存在关联关系。

深交所要求格力电器于11月30日前将上述核实情况（及附件）予以书面回复。

中金公司的研究报告认为，格力电器因股权结构分散等因素，被举牌是大概率事件。即使此次不被举牌，未来也将被举牌。当前价格仅反映未被举牌下的价值，下行风险小。