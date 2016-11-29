《香港报摘》--信报11月29日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--深港通定于下星期一正式开通，刺激港股造好，早前表现落后的概念股炒起，多只中小型科技股飙升7-9%不等，恒生综合小型股指数 涨1.8%。
**其他**
--香港电讯 董事总经理艾维朗再度反对政府要求电讯商交回到期频谱并重新拍卖，他又炮轰通讯办（OFCA）守旧，应该效法世界其他地方为流动电讯业增加频谱，以及容许在二级市场买卖频谱。
--中信建投证券董事长王常青坦言，去年下半年起内地股市表现不理想，令其经纪收入下跌，但跌幅较行业低。该行去年曾出资救市，涉资共42.44亿元人民币，投资仓盘去年底和今年上半年分别亏损2.04亿和5.19亿元人民币，令净资本受压。
--利福国际 以73.88亿港元投得启德发展区第1E区2号商业地以兴建百货公司和商业设施后，被穆迪评级列入负面观察名单，惠誉亦把利福评级由BBB-降至BB+，评级展望负面。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。