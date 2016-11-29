期货日报：大连豆粕期货价格有望继续攀升

以下内容节选自11月29日的《期货日报》：

在10月供需报告中，USDA将美豆新季单产提高0.8蒲式耳/英亩，至51.4蒲式耳/英亩。单产计算模型中，18平方英尺内的豆荚数为1800个，荚重为0.3212克。而9月报告中，上述两值分别为1741个和0.3269克。尽管荚重指标下调，但仍创下历史纪录；豆荚数指标仅低于2010年的水平，位居第二。此外，10月供需报告收集数据时，美豆已经收割36%（截至10月2日），样本数据基本反映真实作物状态，后续继续调整的空间不大。

三季度国内共消费1647万吨豆粕，同比下降39万吨。其中，7、8月同比下滑，9月基本与去年同期持平。当然，9月有一些消费是以库存形式存在，由于运输新政的影响，部分企业提前采购豆粕。总体来看，三季度消费放缓，但考虑到下游生猪存栏及禽类存栏增长，四季度消费仍值得期待。三季度的补栏会在终端形成实际需求，且在替代品方面，随着豆粕、菜粕价差的缩小，替代需求随之提升。

结合豆粕内外市场供需情况，可以买入建仓，止损设在2850元/吨，目标设在3100元/吨。(完)

详情请点选链接：here