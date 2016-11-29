《台湾重要政经日程》--11月29日-2月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
=====================今日重要政经消息==============================
11/29(二)
--14:00 中华经济研究院举办美国选后情势及跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)发展研讨会。
--16:30 金管会例行记者会。
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12/5(一)
--16:00 央行公布11月外汇存底数字，上月底4,352.63亿美元。
12/6(二)
--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.70%。
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/7(三)
--16:00 财政部公布11月出口数据，上月年增9.4%。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
12/20(二)
--16:00 经济部公布11月外销订单年变动率，上月为年增0.3%。
12/22(四)
--08:30 主计总处公布11月季调后失业率，上月为3.90%。
12/23(五)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增3.70%。
--16:20 央行公布11月M2年增率，上月年增3.98%。
2017年
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。