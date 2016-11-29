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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:44 BJT

《台湾重要政经日程》--11月29日-2月20日

=====================今日重要政经消息==============================

11/29(二)

--14:00 中华经济研究院举办美国选后情势及跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)发展研讨会。

--16:30 金管会例行记者会。

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12/5(一)

--16:00 央行公布11月外汇存底数字，上月底4,352.63亿美元。

12/6(二)

--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.70%。

--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。

12/7(三)

--16:00 财政部公布11月出口数据，上月年增9.4%。

12/13(二)

--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。

12/20(二)

--16:00 经济部公布11月外销订单年变动率，上月为年增0.3%。

12/22(四)

--08:30 主计总处公布11月季调后失业率，上月为3.90%。

12/23(五)

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年变动率，上月年增3.70%。

--16:20 央行公布11月M2年增率，上月年增3.98%。

2017年

2/20(一)

--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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