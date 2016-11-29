宝城期货：沪胶期价剑指20,000元/吨关口

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月29日的《期货日报》：
近日沪胶期货多头重振信心，上周1701合约累计涨幅超过10%。承接强劲势头，昨日沪胶期价再创本轮新高，最高攀升至18915元/吨。鉴于目前商品期市做多人气高涨，并且国内天胶产区将迎来停割季，供给端趋紧态势难改，预计胶价有望试探20000元/吨整数大关。
天胶上下游产业链各环节整体趋好，将继续助推沪胶期价稳步上行。笔者预期，在胶市利多汇集的背景下，年底主力1701合约攀升至20000元/吨不成问题。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。