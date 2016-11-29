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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:46 BJT

宝城期货：沪胶期价剑指20,000元/吨关口

以下内容节选自11月29日的《期货日报》：

近日沪胶期货多头重振信心，上周1701合约累计涨幅超过10%。承接强劲势头，昨日沪胶期价再创本轮新高，最高攀升至18915元/吨。鉴于目前商品期市做多人气高涨，并且国内天胶产区将迎来停割季，供给端趋紧态势难改，预计胶价有望试探20000元/吨整数大关。

　　天胶上下游产业链各环节整体趋好，将继续助推沪胶期价稳步上行。笔者预期，在胶市利多汇集的背景下，年底主力1701合约攀升至20000元/吨不成问题。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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