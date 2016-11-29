《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月29日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
11月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 一收市价的比较.(1美元=7.7554港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低54.24点，或0.28%，报19,097.9点 。受银行股和非必需消费类股下跌所累。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 127.760 -0.69 9641 9.909 -0.91 > 中国铝业 <2600.HK 11.720 1.38 21994 3.636 -0.11 > 中国移动 <0941.HK 54.370 0.54 84900 84.338 -0.49 > 中国人寿 <2628.HK 14.200 -2.94 165460 22.027 -1.67 > 中石油 <0857.HK 68.290 -0.34 33146 5.297 -1.00 > 中石化 <0386.HK 69.990 0.43 23669 5.428 -0.58 > 汇丰控股 <0005.HK 39.130 -1.76 2464076 60.698 -1.30 > 中电信 <0728.HK 46.800 -0.34 6886 3.630 0.27 > 中国联通 <0762.HK 11.270 -1.57 53636 8.741 -0.67 > 兖州煤业 <1171.HK 7.530 0.27 2453 5.840 -0.34 > 华能国际 <0902.HK 24.140 1.05 15200 4.681 0.01 > 南方航空 <1055.HK 28.450 -1.39 2463 4.413 -0.83 > 东方航空 <0670.HK 23.310 -0.55 2888 3.616 -0.94 > 中芯国际 <0981.HK 6.700 -0.59 10309 1.039 -1.02 > （完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。