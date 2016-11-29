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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:31 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月29日

11月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
一收市价的比较.(1美元=7.7554港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收低54.24点，或0.28%，报19,097.9点
。受银行股和非必需消费类股下跌所累。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            127.760  -0.69    9641      9.909         -0.91
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            11.720   1.38     21994     3.636         -0.11
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            54.370   0.54     84900     84.338        -0.49
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            14.200   -2.94    165460    22.027        -1.67
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            68.290   -0.34    33146     5.297         -1.00
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            69.990   0.43     23669     5.428         -0.58
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            39.130   -1.76    2464076   60.698        -1.30
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.800   -0.34    6886      3.630         0.27
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.270   -1.57    53636     8.741         -0.67
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.530    0.27     2453      5.840         -0.34
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.140   1.05     15200     4.681         0.01
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.450   -1.39    2463      4.413         -0.83
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            23.310   -0.55    2888      3.616         -0.94
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.700    -0.59    10309     1.039         -1.02
           >                                                             
 
    （完）

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