永安期货：郑糖短期上涨后存在压力

近期纽约原糖加速下跌，上周五晚，受现货需求的支撑，原糖出现了微幅反弹，短期将考验19美分/磅。然而，郑糖期货于上周四晚一举突破前期振荡平台，增仓上行，上周五夜盘，主力1701合约已跃升至7000元/吨上方，本周一则直接封在涨停板。笔者认为，郑糖上涨除了整体供给偏紧外，还由于糖市一些利好预期的推动，但涨势能否持续还需要观察原糖的表现。

有了供给整体偏紧的基础，同时也具备了多个利好因素，郑糖高位振荡后继续拉涨也就顺理成章。不过，后期原糖走势依然对国内糖价有指引作用，随着原糖持续下跌，原糖进口已然出现较好的利润，而且我国近期也出现了买货的举动。虽然这种压力短期较难传导至国内，但长周期来看，郑糖继续上涨的压力较大，而短期来看，原糖一旦止跌，郑糖价格或许能走得更远。(完)