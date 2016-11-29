永安期货：郑糖短期上涨后存在压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月29日的《期货日报》：
近期纽约原糖加速下跌，上周五晚，受现货需求的支撑，原糖出现了微幅反弹，短期将考验19美分/磅。然而，郑糖期货于上周四晚一举突破前期振荡平台，增仓上行，上周五夜盘，主力1701合约已跃升至7000元/吨上方，本周一则直接封在涨停板。笔者认为，郑糖上涨除了整体供给偏紧外，还由于糖市一些利好预期的推动，但涨势能否持续还需要观察原糖的表现。
有了供给整体偏紧的基础，同时也具备了多个利好因素，郑糖高位振荡后继续拉涨也就顺理成章。不过，后期原糖走势依然对国内糖价有指引作用，随着原糖持续下跌，原糖进口已然出现较好的利润，而且我国近期也出现了买货的举动。虽然这种压力短期较难传导至国内，但长周期来看，郑糖继续上涨的压力较大，而短期来看，原糖一旦止跌，郑糖价格或许能走得更远。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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