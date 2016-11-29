中信期货：沪铜多头趋势未变，大连鸡蛋期价重心不断上移

沪铜指数在11月初成功站上39000元/吨关口，并一举突破长达5年的下跌趋势线，预示着多头趋势开始。从近期走势上看，沪铜一路强势放量上行，至昨日已经触及50000元/吨。笔者认为，50000元/吨上方存在短期的技术压力，主要原因：一是沪铜指数从最低点上涨以来，已经接近了整个下跌趋势过程的0.382黄金分割修复位；二是上周开始的第二轮上攻出现了量价背离态势。尽管中长期多头趋势未变，但短期或有调整压力，操作上可减多，支撑位在48800元/吨。