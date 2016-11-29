中信期货：沪铜多头趋势未变，大连鸡蛋期价重心不断上移

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自11月29日的《期货日报》：
沪铜指数在11月初成功站上39000元/吨关口，并一举突破长达5年的下跌趋势线，预示着多头趋势开始。从近期走势上看，沪铜一路强势放量上行，至昨日已经触及50000元/吨。笔者认为，50000元/吨上方存在短期的技术压力，主要原因：一是沪铜指数从最低点上涨以来，已经接近了整个下跌趋势过程的0.382黄金分割修复位；二是上周开始的第二轮上攻出现了量价背离态势。尽管中长期多头趋势未变，但短期或有调整压力，操作上可减多，支撑位在48800元/吨。
由于鸡蛋期货上市时间不长，缺乏中长期技术分析的K线基础，不容易确定走势结构。然而，鸡蛋指数在3月创下3080元/500千克的最低价已经严重背离了成本区，故此处是底部区域的概率比较大。如此一来，可定义最低位至7月初的上涨为上升第1浪，此后至今为调整第2浪。第2浪调整结束的重要标志是长期下跌趋势线的突破，预计价格在3750元/500千克。整体上，鸡蛋正处于转势的过程中，重心将不断上移，预计4000元/千克是合理目标位。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
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