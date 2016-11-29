《香港重要政经日程》--11月29日-12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
11月29日（周二）
膳源控股 首日挂牌。
波司登 公布中期业绩。
进智公共交通 公布中期业绩。
中国燃气 公布中期业绩。
中国置业投资 公布中期业绩。
中国三迪 公布中期业绩。
金源米业 公布中期业绩。
辉山乳业 公布中期业绩。
欧舒丹 公布中期业绩。
力宝 公布中期业绩。
力宝华润 公布中期业绩。
蒙古能源 公布中期业绩。
维他奶 公布中期业绩。
博雅互动 公布第三季业绩。
枫叶教育 公布全年业绩。
MIPIM Asia亚太区房地产高峰会。
11:00 中泛控股 股东特别大会。
14:30 世邦魏理仕香港甲级写字楼市场记者会。
14:45 瑞银资产管理2017年投资前景简报会。
15:00 柏瑞2017投资展望记者会。
15:30 银基集团 中期业绩记者会。
16:15 高银金融 股东周年大会。
16:30 大快活 中期业绩记者会。
*16:30 南方通信IPO记者会。
17:15 中国燃气 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月30日（周三）
公布10月份M-3货币供应数字。
公布10月份外汇基金资产数字。
公布10月底人民币存款数字。
耀才证券 公布中期业绩。
09:00 华能国际 在中国举行股东特别大会。
16:30 中国水务 中期业绩记者会。
12月1日（周四）
公布10月份零售销售数据。
澳门公布11月份博彩收入。
网龙 公布第三季业绩。
10:00 瑞银中国经济前景传媒电话会议。
10:00 瑞信2017投资市场前景记者会。
15:30 中海油 股东特别大会。
12月2日（周五）
公布11月份香港日经PMI。
12月5日（周一）
10:00 威华达 股东特别大会。
14:00 南潮控股 股东特别大会。
12月6日（周二）
10:00 中芯国际 在中国举行股东特别大会。
14:30 思捷环球 股东周年大会。
15:00 TCL多媒体 股东特别大会。
12月7日（周三）
公布11月底外汇储备资产数字。
12:30 先机环球投资2017年市场展望记者会。
14:30 玖龙纸业 股东周年大会。
12月8日（周四）
10:30 美银美林2017中国宏观经济前景记者会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。