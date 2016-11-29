《中国重要政经日程》--11月29日-12月15日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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11月29日（周二）
*--发改委召开新闻发布会，介绍关于进一步扩大消费的政策措施有关情况。
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11月30日（周三）
--国务院台湾事务办公室上午10时举行新闻发布会。
*--发改委召开新闻发布会，介绍关于《耕地草原河湖休养生息规划》有关情况。
*--应中国国家主席习近平邀请，塞拉利昂总统科罗马将于11月30日至12月6日对中国进行国事访问。
*--“第十一届21世纪亚洲金融年会”于2016年11月29-30日在北京举办。
12月2日（周五）
--第七届财新峰会在北京举行，至3日，主题为“改革执行力”。
12月5日（周一）
*--穆迪—中诚信国际2017年中国市场信用风险年会于2016年12月5日在北京举行，
12月8日（周四）
--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。
12月10日（周六）
--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。
12月13日（周二）
--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。
12月15日（周四）
--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。