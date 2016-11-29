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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:47 BJT

《中国重要政经日程》--11月29日-12月15日

=============================近期重要政经日程==========================

11月29日（周二）

*--发改委召开新闻发布会，介绍关于进一步扩大消费的政策措施有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

11月30日（周三）

--国务院台湾事务办公室上午10时举行新闻发布会。

*--发改委召开新闻发布会，介绍关于《耕地草原河湖休养生息规划》有关情况。

*--应中国国家主席习近平邀请，塞拉利昂总统科罗马将于11月30日至12月6日对中国进行国事访问。

*--“第十一届21世纪亚洲金融年会”于2016年11月29-30日在北京举办。

12月2日（周五）

--第七届财新峰会在北京举行，至3日，主题为“改革执行力”。

12月5日（周一）

*--穆迪—中诚信国际2017年中国市场信用风险年会于2016年12月5日在北京举行，

12月8日（周四）

--中国钢铁产业链发展高峰论坛即中联钢年会在北京召开，至10日。

12月10日（周六）

--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科)

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