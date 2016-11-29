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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 08:45 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月29日

* 头版头条:

--中国保监会副主席陈文辉表示，保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。

* 其他:

--上海和天津发布房地产差别化信贷政策，主要对商业贷款首套房和二套房的首付比例进行调整。

--证监会最新首次公开发行股票(IPO)审核工作流程及申请企业情况显示，目前共有七家房地产企业处于排队审核过程中，包括大连万达商业地产、广州富力地产、首创置业等，拟上市地均为上海证券交易所。

--*ST黑豹 称，拟以5.43亿元人民币出售除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，同时拟以73.1亿元购买沈飞集团100%股权，并募资不超过16.68亿元，用于沈飞集团新机研制生产能力建设项目。

--中国中铁 与乌鲁木齐建设委员会签约轨道交通3号线一期政府与社会资本合作(PPP)项目合作协议，总投资约173.88亿元；另外，联合第三方与资阳、成都市政府签约资阳至潼南(四川境内)高速公路项目投资协议，总投资约135.2亿元。

--大唐发电 称向特定对象非公开发行不超过27.95亿股A股股票，至多募资99.5亿元；同时非公开发行不超过27.95亿股H股股票，募资不超过59.25亿港币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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