《中国报摘》--中国证券报11月29日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中国保监会副主席陈文辉表示，保险资金运用应以固定收益类或类固定收益类业务为主，股权、股票、基金等非固定收益业务为辅；股权投资应以财务投资为主，以战略投资为辅。
* 其他:
--上海和天津发布房地产差别化信贷政策，主要对商业贷款首套房和二套房的首付比例进行调整。
--证监会最新首次公开发行股票(IPO)审核工作流程及申请企业情况显示，目前共有七家房地产企业处于排队审核过程中，包括大连万达商业地产、广州富力地产、首创置业等，拟上市地均为上海证券交易所。
--*ST黑豹 称，拟以5.43亿元人民币出售除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，同时拟以73.1亿元购买沈飞集团100%股权，并募资不超过16.68亿元，用于沈飞集团新机研制生产能力建设项目。
--中国中铁 与乌鲁木齐建设委员会签约轨道交通3号线一期政府与社会资本合作(PPP)项目合作协议，总投资约173.88亿元；另外，联合第三方与资阳、成都市政府签约资阳至潼南(四川境内)高速公路项目投资协议，总投资约135.2亿元。
--大唐发电 称向特定对象非公开发行不超过27.95亿股A股股票，至多募资99.5亿元；同时非公开发行不超过27.95亿股H股股票，募资不超过59.25亿港币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。