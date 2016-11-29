中国个股：*ST黑豹拟资产重组获注价值73亿元的沈飞集团，并配套融资

路透上海11月29日 - 以农用车为主业的中国中航黑豹股份有限公司 周一晚刊登其重组预案，拟将全部资产和负债出售，同时向实际控制人中航工业集团公司等增发股份，收购价值73.1亿元人民币的沈飞集团，并配套股权融资至多16.68亿元。

公告显示，*ST黑豹向第一大股东金城集团出售除上航特66.61%股权外的全部资产及负债，拟出售资产的预估值为5.43亿元；拟将上航特66.61%股权出售至非关联人河北长征汽车制造公司，出售价格为2,410.39万元。

上市公司将向中航工业及华融公司增发股份收购沈飞100%股权，增发价格为每股8.04元，其中中航工业认购8.6亿股，华融公司认购4.9亿股。同时公司还将向中航工业及其旗下中航机电系统公司和中航工业机电系统股份公司 增发股份，筹集配套资金，每股发行价为8.34元，募集资金全部用于沈飞集团新机研制生产能力建设项目。

重组完成后，*ST黑豹主营业务由专用车、微小卡和液压零部件业务转变为航空产品制造业务，涉足军工产业，以歼击机为其主导产品。

收购及配套融资完成后，中航工业集团直接及间接持股比例将由原先的16.88%升至76.91%。