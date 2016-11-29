《汇市简讯》大量期权到期或拖累欧元兑美元下行

0033 GMT * 除非美元兑日圆大幅波动，否则按照近期亚洲时段的走势，欧元兑 美元可能持稳 * 近期有大量期权到期，协助锚定市场的下行趋势 * 今日在1.0620-40区间有16亿欧元期权到期，在1.0675-1.0735上方 有9.12亿欧元期权到期 * 到期看跌期权不多，在1.0500-1.0600区间总计只有7.82亿欧元的 此类期权到期 * 月底有更多期权到期，在1.0590-1.0620处有10.6亿欧元期权到期 ，在1.0650-75处有10亿欧元期权到期 * 明日在这些价位上下有更多期权到期 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)