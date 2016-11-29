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市场报道 | 2016年 11月 29日 星期二 09:00 BJT

《汇市简讯》大量期权到期或拖累欧元兑美元下行

0033 GMT
    
    * 除非美元兑日圆大幅波动，否则按照近期亚洲时段的走势，欧元兑
美元可能持稳
    * 近期有大量期权到期，协助锚定市场的下行趋势
    * 今日在1.0620-40区间有16亿欧元期权到期，在1.0675-1.0735上方
有9.12亿欧元期权到期
    * 到期看跌期权不多，在1.0500-1.0600区间总计只有7.82亿欧元的
此类期权到期
    * 月底有更多期权到期，在1.0590-1.0620处有10.6亿欧元期权到期
，在1.0650-75处有10亿欧元期权到期
    * 明日在这些价位上下有更多期权到期 (完)

          
      
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    全部现汇报价                

 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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