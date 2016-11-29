《香港报摘》--其他报纸重要消息11月29日

**明报**

--近期一直低调放售一篮子非核心物业的恒基地产 ，继9月以近44亿港元售出上环金龙中心后，该公司营业(二)部总经理韩家辉接受访问时表示，集团旗下长沙湾永康街活化工厦项目恒龙中心亦拟明年首季推出市场，目前已接获不少查询，不排除以全幢形式发售。

--新界上水奕翠园有内地客以900万港元购入一个3房单位，除缴付双倍印花税及买家印花税外，更不惜替业主支付额外印花税，全中三项辣税共涉360万港元，市场罕见。

**星岛日报**

--消息透露，主要安排行昨日询问银行参与为零售国债配售行的兴趣，估计零售国债有望最快12月上旬开售，但市场人士认为票面息率必须达3厘以上才具吸引力。

--阿里影业 表示，将对和和影业进行战略投资并持有对方30%股份，成为第二大股东，双方将建立战略合作伙伴关系，在各自现有的电影制作项目及宣传发行领域展开全面合作。

**苹果日报**

--维珍妮 主席洪游奕表示，财年上半年是自2008年金融海啸以来所面对的其中一个最艰难时期，不过主要品牌的定单需求于下半年已逐渐恢复，有信心下半年毛利率可改善。

--康师傅 第三季度业绩大幅改善，盈利按年仅减少1%至1.43亿美元，毛利率则增加0.14个百分点至33.4%。

**东方日报**

--证监会今年9月建议改进持仓限额制度，根据立法会文件，回应者普遍支持有关建议，证监会现正研究所收到的意见，并将会于明年第一季发表谘询总结，并将修订规则提交立法会进行先订立后审议的程序。

--恒生指数公司将于12月5日推出恒生港股通指数系列，包括港股通指数、港股通中小型股指数及港股通小型股指数。

**文汇报**

--星展唯高达副总裁谭紫宏表示，预计未来3-5年香港数据中心市场每年可增长15%，来自银行、金融机构的需求占比约为40%，不过土地应用问题或会限制行业未来发展。

--华南城 执行董事兼行政总裁冯星航称，公司获中洲控股 入股，但双方不存在竞争关系；另外，集团维持全年75亿元至85亿元人民币销售目标不变。（完）

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