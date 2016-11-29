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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:04 BJT

全球金市：现货金几近持平，因美元难以收复失地

美元指数 下跌0.21%至101.120。

美元周二暂获喘息，因全球债市从近期的跌势中恢复稳定；同时股市持平，在意大利本周末举行修宪公投前，欧洲的政治风险重现。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一称，复苏停滞将是欧元区经济的最大风险，在下周即将做出重要政策决定之际强调该行的重点是支持增长。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一称，英国准备脱欧之际，英国经济前景极为不确定，这意味着英国央行应维持利率不变。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一的数据显示，11月22日止当周，对冲基金和货币基金经理人再次减持COMEX黄金和白银期货合约的净多仓。(完)

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(编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)

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