全球金市：现货金几近持平，因美元难以收复失地

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 下跌0.21%至101.120。
美元周二暂获喘息，因全球债市从近期的跌势中恢复稳定；同时股市持平，在意大利本周末举行修宪公投前，欧洲的政治风险重现。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一称，复苏停滞将是欧元区经济的最大风险，在下周即将做出重要政策决定之际强调该行的重点是支持增长。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一称，英国准备脱欧之际，英国经济前景极为不确定，这意味着英国央行应维持利率不变。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周一的数据显示，11月22日止当周，对冲基金和货币基金经理人再次减持COMEX黄金和白银期货合约的净多仓。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。