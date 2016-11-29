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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:15 BJT

《全球汇市》美元维持疲态，投资者静候OPEC会议及美国数据

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0602  1.0613  -0.10  -2.38  1.0860
    美元/日圆            112.16  111.92  +0.21  -6.77  120.30
    欧元/日圆         118.92  118.81  +0.09  -8.85  130.47
    美元/瑞郎            1.0135  1.0128  +0.07  +1.17  1.0018
    英镑/美元            1.2404  1.2413  -0.07 -15.84  1.4738
    美元/加元            1.3404  1.3407  -0.02  -3.14  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9267  6.9256  +0.02  +5.46  6.5680
    澳元/美元            0.7476  0.7479  -0.04  +2.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7072  0.7072  +0.00  +3.62  0.6825
    澳元/日圆         83.930  83.720  +0.25  -4.21  87.620
    新西兰元/日圆     79.330  79.140  +0.24  -3.23  81.980
    英镑/日圆         139.12  138.96  +0.12 -21.50  177.22
    澳元/新西兰元     1.0578  1.0571  +0.07  -0.81  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/杜明霞/龚芳/侯雪苹；审校 杜明霞/徐文焰/王丽鑫)

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