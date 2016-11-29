港报财经评论：绿党点票终徒劳，欧罗日圆趁高沽--信报11月29日

绿党点票终徒劳 欧罗日圆趁高沽/ 习广思

美元走势周一逆转，欧罗与日圆兑美元滙价皆大幅转强，之前表现强劲的美股在外围市场回吐，原因是美国绿党总统女候选人斯坦（Jill Stein）提出在关键州份威斯康星州重新点票，且已于上周五获批，落败的民主党希拉莉阵营宣布参与监察，交易员为免有闪失，把美元好仓平仓离场。由于参众两院皆由共和党控制，重新点票应是无功而回，欧罗难得反弹，淡友大可趁势入市高沽。

美国候任总统特朗普上周六形容斯坦的做法犹如「诈骗」，坚称各界应尊重他赢得大选的结果。威斯康星州本周开始重新点票，是该州历来首次，费用将由斯坦阵营支付，须于下月13日期限前完成。斯坦早前发起「众筹」，希望筹得700万美元在威斯康星、宾夕法尼亚及密歇根3个州份发动重新点票。据报，她已筹得逾580万美元。

斯坦表示，美国投票制度很脆弱，要求重新点票是要确保没有黑客入侵系统扭曲选举结果。特朗普就指斯坦在大选中得票率不足1%，炮轰她的举动荒谬，质疑大部分所筹集的资金不会花在重新点票，这只是绿党试图中饱私囊的骗局。特朗普强调自身所得的选举人票，多于1992年起每名共和党总统候选人，希拉莉已向他道贺并承认败选，认为应尊重并接受选举结果。

希拉莉竞选团队则指出，他们没发现投票系统遭外界入侵而影响结果的证据，故未有计划要求重新点票，但既然有州份已启动程序，他们将参与以确保验票过程公平公正。

在上述3个摇摆州份，特朗普的优势的确很微弱：在威斯康星州，特朗普以0.7个百分点的优势，拿下关键的10张选举人票；在密歇根州，特朗普只赢0.3个百分点，一举拿下该州16张选举人票；在宾夕法尼亚州，他以1.2个百分点的优势，夺得20张选举人票。即总计多出约10.7万张选票，就取得46张选举人票。

特朗普在大选中取得306张选举人票，希拉莉在上述3州合共以逾10万普选票之差不敌特朗普，若这3州重新点票后结果逆转，她就会以8张选举人票反超特朗普，推翻大选结果。不过，有专家估计，希拉莉翻盘机会很微，即使选举人团倒向希拉莉，共和党控制的国会仍可出手阻止，让特朗普最终顺利上台。

这次由特朗普胜选后开展的美股及美元升浪，不似会有变数；近期买美元、买美股、沽美债的投资及投机者，不少已经手握庞大利润，适量减仓获利离场亦算合理，且看这次美元回吐会跌多少。

美元回吐有利人民币贬值潮暂时止息，但内地政府对走资潮不敢怠慢。据报道，内地当局计划对内企的海外并购交易，实施一系列管控措施。除了某些战略交易外，监管机构原则上将禁止中方投资额在100亿美元及以上的特大对外投资项目，国有企业境外购买或开发中方投资额在10亿美元及以上的房地产亦然。此外，监管机构将额外关注杠杆率高及资产回报率低的公司所进行的交易。

港交所 与深交所联合宣布「深港通」开通后首个交易日，科技股如金蝶 、金山软件 等有买盘追逐，相信是因为在深圳上市的科技股估值高得多，市场憧憬部分资金将由贵货流入便宜货。

笔者对「深港通」开通后的反应相当有保留，始终有能力及一向有研究港股的内地股民都早已南下买货，至于新开户的，不见得会大规模入市买港股；因此，开通消息公布后，市场反应冷静，不过到正式开通之日，随时会出现反高潮。（完）

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