中国金融：福建首家民营银行获批筹建，将入驻平潭自贸区

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海11月29日 - 永辉超市 周一晚公告称，其参与发起设立的中国福建华通银行获准筹建，这是继民营银行发展工作进入常态化阶段后福建省内首家银行民营，也是全国范围内获准筹建的第十家。
公告称，公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》，获准在福建自由贸易试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为民营银行。
根据公告，永辉超市、阳光控股分别认购该行总股本27.5%和26.25%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。
银监会主席尚福林在今年9月召开的2016年城商行年会上表示，民营银行常态化设立平稳推进，今年民营银行申请已有14家完成论证。
除首批五家试点民营银行外，目前，已经批复筹建的四家民营银行分别为重庆民富银行、四川希望银行、湖南三湘银行和安徽新安银行。（完）
(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。