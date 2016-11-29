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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:11 BJT

中国金融：福建首家民营银行获批筹建，将入驻平潭自贸区

路透上海11月29日 - 永辉超市 周一晚公告称，其参与发起设立的中国福建华通银行获准筹建，这是继民营银行发展工作进入常态化阶段后福建省内首家银行民营，也是全国范围内获准筹建的第十家。

公告称，公司收到福建华通银行筹备工作组转发的《中国银监会关于筹建福建华通银行股份有限公司的批复》，获准在福建自由贸易试验区平潭片区筹建福建华通银行，银行类别为民营银行。

根据公告，永辉超市、阳光控股分别认购该行总股本27.5%和26.25%股份的发起人资格。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。

银监会主席尚福林在今年9月召开的2016年城商行年会上表示，民营银行常态化设立平稳推进，今年民营银行申请已有14家完成论证。

除首批五家试点民营银行外，目前，已经批复筹建的四家民营银行分别为重庆民富银行、四川希望银行、湖南三湘银行和安徽新安银行。（完）

(发稿 李铮；审校 林高丽)

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