港报财经评论：股市互通机遇，中綫低吸银娱--经济日报11月29日

股市互通机遇 中綫低吸银娱/ 林瑞芬

「深港通」千呼万唤终出来，铁定12月5日（下周一）开通，不期待通车即令港股大炒特炒，短期审慎，但中、长綫受正面支持的趋势性强，候低还是要把握。

近月A股表现还胜于港股大市，或暂时拖低南下资金的投资意慾，不过，中期人民币的贬值压力一日未除，机构投资者需要分散货币风险，还是有机会进入港股。

与当年「沪港通」开通类似，「深港通」开通的意义不在于短期能给市场带来多大的增量资金，而是在内地与香港股市互联互通，让两地投资者得到多一个投资渠道，对内地来讲，更为重要是借港股出海，实现资本投资国际化路向，相信亦有利为A股争取加入MSCI国际指数的机会。

恒指 昨收报22,830点，升0.5%；国指 收报9,875点，升0.9%，大市成交额706亿港元。技术上，恒指受制于50天綫（现近23,117）调整，暂处于弱势，对12月走势无特大厚望，守稳上升轨支持22,000点已是理想的走势。国指随上证走强，则不排除于年底前回试10,000大关阻力，9,300左右的上升通道底部支持应不俗。

后市而言，耐心捕捉内地投资者可能有兴趣的港股。当中，濠赌股在近月业务改善，以及预期博彩收入回升情况下，正反覆试高位。据本月野村证券对澳门博彩收入的最新预测，预料总体博彩收入在2017及2018年分别上升9%及5%，至304亿美元及319亿美元；预期中场收入的回升动力较贵宾厅为大。2017年中场收入料增加13%至156亿美元，而贵宾厅收入则增长5%至130亿美元。瑞信则预期，澳门博彩收入于2017及2018年分别按年增长16%及13%，看好博彩收入是因为行业整合已接近尾声，首5位中介人已占贵宾厅业务市场85%份额，加上不少小型中介人公司重新加入，相信贵宾厅业务回复增长动力，料贵宾厅博彩收入上升，相信亦可带动优质中场业务。澳门博彩收入增长自今年第三季开始加快，主因新赌场开幕，及内地资产价格上升，流动性增加将刺激需求，而瑞信相信现时行业只是处于复苏周期的最初阶段。

近年去过澳门旅游的股民，可能不单单只为赌场所吸引，相关连的度假村、酒店设施更为吸引一家大小玩乐，笔者今年暑假都有到其中酒店的水上乐园玩乐，香港都未必玩到。

濠赌股收入将来自两大范畴，一是赌场收入，二是娱乐设施。银河娱乐 ）两者都有一定市场份额，值得中綫看好。

银河娱乐占地110万平方米的「澳门银河」综合度假城及「澳门百老滙」，是现时澳门第二大综合度假村，并将会进一步扩展。「澳门银河」三期和四期即将开工，并将于2019年陆续完成，这将提供新的酒店、饮食收入增长动力，设施的落成，亦有利中场收入的增加。赌收方面，依今年第三季业绩显示，银娱中场及角子机收入于第三季占其总博彩收入48%，去年同期的占比为39%，中场收入按年上升18%，是历来最高，同期，行业中场增长为按年升8%，反映银娱市占率增加，显见其执行能力强劲。随着贵宾厅收入趋稳，相信银娱总体博彩收入有望持续复苏。据银河国际证券上周报告指，在贵宾厅百家乐市场，银娱的份额已由2010年的11%增加到2016年9月的25%。同样地，公司在中场业务的市场份额已从2010年的3%提高到18%以上。在2016年第三季，新赌场的损失亦很低——引证了客户对赌场的忠诚度。

收入方面，银娱第三季的经调整EBITDA为27亿港元，按年增长28%。银河国际证券估计其全年EBITDA可达至105亿港元，较2015年的87亿港元大幅增加，假设银娱的合理值为EV/EBITDA的14倍，中期目标上望41港元。有些外资券商更为乐观，如瑞信首选银娱，目标价由36.5港元调升至46.5港元。

见周綫图分析走势，银娱在9月确认突破双底走势，量度升幅约38至39港元，圣诞节临近，后市在憧憬濠赌股又迎旅游旺季下，反覆达到双底的最小量度升幅，机会不小，而最少升幅如达到，也不表示见顶，中綫阻力大关在40至43港元，可作为中期目标，建议候33至34港元附近收集，以50天綫32港元止蚀，昨收报37.5港元。（完）

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