港报社评：扩建预算语焉不详，政府勿再自欺欺人--明报11月29日

立法会经济发展事务委员会讨论迪士尼园区扩建计划，通过要求政府押后计划的无约束力动议。多名议员关注扩建开支将如何运用，担心迪士尼巧立名目，「左袋入右袋」，可是官员的答覆未能释除疑虑。政府提交的讨论文件，对于扩建计划的成本预算细项语焉不详，根本无法评估开支是否用得其所。政府一日未清晰交代，立法会不应该通过拨款。

会议上，议员就扩建乐园是否做蚀本生意、工程会否超支、有否考虑以其他融资方法取代政府注资等，提出疑问。商务及经济发展局长苏锦梁只是反覆重申，扩建计划对香港经济有贡献，就多项关键问题则未有令人满意说法。根据政府提交的讨论文件，扩建计划预算成本109亿港元，除了8亿元应急储备，大致可分为硬件和软件两方面。硬件项目，包括了预计成本43亿元的建筑物、造园工程和场地设施，以及成本料达10亿元的机动游戏设备及工程项目。余下的三大项目分类，即表演、创意娱乐，以及设计和管理成本，共占48亿元，其中不少应属软件安排。

然而何谓创意娱乐开支？何谓表演和设计成本？当局未有详细解释。例如文件提到，设计及管理成本，包括创意工作、项目管理、人员借调和一般开支，不过，什么是创意工作？跟耗资5亿的创意娱乐大项区别为何？后者所谓「与开发娱乐项目相关的费用」，指的又是什么？又例如，表演大项的22亿元预算扩建开支中，有关动画角色、表演控制、表演装置及其他主题表演元素的部分，也说得不清不楚。

苏锦梁答覆质询时称，扩建费用不包含每年支付给迪士尼的专利费和管理费，又表示扩建乐园109亿开支，超过九成是用于香港工序，以及与迪士尼无关的第三方公司，只有少于一成是用作支付迪士尼公司的设计和技术开发费用，可是成本分项细节含糊不清，徒增公众疑虑，担心扩建开支有水分，迪士尼又据之藉机「搵着数」。苏锦梁透露，1999年达成建园协议至今，政府以股本或贷款形式投资155亿元发展乐园，至于土地及基建配套支出分别为40亿及90亿元。换言之，未计新扩建计划，政府至今投资已达285亿元，但库房并无因此进帐，不论乐园赚蚀，都要支付专利费及管理费予迪士尼，这安排对本港并不公平。广大纳税人不希望见到香港的「羊牯」角色继续深化。

议员问到政府有否考虑其他融资方法，取代直接注资时，苏锦梁表示，借贷扩建会增加乐园合营公司的利息负担，加深财务压力，影响公司长远可持续性。惟值得留意的是，近年海洋公园的扩建计划，都是依靠借贷融资。海洋公园2006年展开的扩建工程，便由特区政府及22间银行参与融资计划，涉及金额逾55亿元，当中只有两成半属政府贷款，至于2012年展开的第二期扩建，政府更不再直接贷款，仅充当借贷担保人而已。海洋公园能够通过融资市场的考验，可是政府认为香港迪士尼乐园不适合寻求借贷融资，一般理解是问题出在乐园本身。

当然官员可以辩称，乐园有别于海洋公园，政府是香港迪士尼的大股东，乐园公司的财务压力涉及纳税人和公众利益。可是昨天经济发展事务委员会上，多位议员都质疑，政府不过是名义上的大股东，没有实质话语权，政府是否还有需要维持53%的股权比例，可否考虑将持股额降至低于一半。对此苏锦梁重申，乐园是所谓的「策略性基建」，所以政府目前有需要维持大股东的身分，保留对乐园的话语权。可是回顾1999年与迪士尼达成的建园协议，特区政府并没提过要永久做大股东，意味政府可以选择在时机成熟时卖盘退场，并无必要坚持揽着这个财务包袱不放。若非问题出在乐园盈利前景欠佳，政府绝对可以毋须劲蚀下卖盘退场，乐园也应有办法在市场融资，获得成本合理的借贷落实扩建。

特区政府有责任向公众提供更多资料，阐述乐园扩建计划的项目开支之外，更应认真思考如何卸下这个包袱。一味靠政府注资「关照」，只会令香港迪士尼成为「扶不起的阿斗」。特区当局是时候面对现实，停止自欺欺人。

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