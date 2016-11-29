港报社评：肥彭当头棒喝，港独累人害己--信报11月29日

彭定康虽然仍背负着「千古罪人」的骂名，导致前立法会主席曾钰成不得不退避三舍，唯恐「正义朋友」再向北京告御状，所以婉拒同台出席论坛，但这位末代港督始终是充满智慧的政治人物，再次来港所发表的言论值得社会各界仔细玩味，尤其他明确反对港独，无异于为头脑发热的年轻人来一记当头棒喝，可收醍醐灌顶之效。

对于港独议题，彭定康斩钉截铁直斥其非，形容为「不诚实、不名誉而卤莽」。从法理基础来说，《中英联合声明》毫不含糊订定，英国把香港的主权和治权交还中华人民共和国，《基本法》第一条就指出「香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分」。彭定康批评「港独」不老实，这样的论断既合乎法理，也贯彻英国素来的宗旨，身为保守党元老的他不可能赞成一个违宪的所谓政治主张。

彭定康又说，港独不会发生，反而会冲淡港人对民主的支持，两年前不少勇敢年轻人为民主管治争取了道德高地，如果因为形同玩笑的港独议题而丧失道德高地，将沦为悲剧。如此分析亦鞭辟入里，且看形同玩笑的宣誓风波，青年新政的梁颂恒和游蕙祯的反智表现不是一下子丧失道德高地吗？港人对民主的支持也许尚未严重冲淡，但最低限度对于小部分急速冒起的「民主斗士」产生厌恶感觉。

谈到梁游二人的儿戏宣誓，彭定康认同宣誓必须庄严，他以北爱尔兰新芬党拒绝向英女皇宣誓为例，后果同样是无法行使议员权力。因此，尽管彭定康认为取消两人议员资格交由本港法庭处理较佳，但他还是理解到，人大常委会引用《基本法》第一百五十八条主动释法乃无可避免的事。其实说到底，本港法庭也不可能接受「港独」主张，所以法官区庆祥在判词之中清楚说明，不管有没有释法，他的裁决还是一样，基于梁游二人不承认「一国」的重要性，依例取消其议员资格。

顺带一提，游蕙祯不久前又很儿戏地写信给台湾的蔡英文，要求对方以中华民国总统身份过问「新界主权问题」，虽她辩说这只是草拟文本，且被叫停了，但信件莫名其妙在台湾的《自由时报》发表，更得到总统府和民进党回应，委婉地示意香港事务与台湾无关。撇开这封信的荒谬性不谈，身为宣誓风波的主角，应该参考一下蔡英文的做法，她宣誓就任台湾总统之时，即使不情不愿，最终依然把中华民国国歌的「吾党所宗」宣之于口。吾党两字，本来指的是国民党，蔡英文和民进党人士过往在不同场合皆刻意回避，可是在宣誓仪式必须庄严的情况下，她不能再回避了，歌词照唱可也。

蔡英文不会愚蠢到在就职宣誓之时斤斤计较于个别字眼，更加不会出言不逊侮辱别人，这是任何政治人物也该学懂的要诀，切勿授人以柄，否则咎由自取。至于砌词狡辩，死不认错，更是愚不可及，自陷绝境。

港独在彭定康眼中是大错特错，他寄语年轻人，争取民主和改善管治才是应该努力的方向。这样的说法也许有人认为无甚新意，坚决走勇武路线的本土派甚至会反唇相讥，英国当初为何以不民主的方式钦点港督？香港人争取民主三十年，为何至今仍然无法实现普选？对于这样翻旧账式的诘难，末代港督也许哑口无言，不过无损其一片苦心，劝诫港人如果不继续争取民主，不努力改善管治，香港只会坐以待毙。很多时候，无甚新意的陈腔滥调反而是千古不易之真理，常说「勿忘初心」，争取民主的初心当然不会日新月异，否则就是变心。

肥彭明确痛批港独，并指出港独主张徒令北京对香港充满戒心，对港人争取普选毫无帮助。他昨晚在香港大学与学生对谈时，更向鼓吹「民族自决」的本民前梁天琦和宣扬「民主自决」的香港众志罗冠聪等人直言，自决跟港独的本质一样，强行区分只是玩文字游戏，无论何者都不会成功。受到当头棒喝的年轻人最好放弃这种累人害己的痴心妄想。

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