《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--近几个交易日连续大涨的格力电器 公告，收到深交所发出的关注函，要求公司对相关事项进行核查，公司股票自今日开市起停牌。
**证券时报**
--据统计，今年以来有42家险企实施增资, 其中多数是中小保险公司，增资后注册资本超过100亿元的公司仅有四家，28家保险公司增资后注册资本不足50亿元。业内人士表示，各类新规的实施及“偿二代”评估体系对险企造成的资金压力是主因。
--浙商银行 获准筹建浙江浙银金融租赁公司，后者拟注册资本30亿元人民币，由浙商银行联合浙江省金融控股、舟山海洋综合开发投资公司共同发起设立，其中浙商银行持股51%。
**21世纪经济报道**
--据网贷之家消息，银监会等部委联合发布P2P网贷备案指引，除了提交包括基本信息、股东、经营发展战略和规划等九大文件外，还应当提交机构经营总体情况、产品信息以及违法违规整改情况说明等，补充材料具体内容由地方金融监管部门另行明确。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。