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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:07 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月29日

**上海证券报**

--近几个交易日连续大涨的格力电器 公告，收到深交所发出的关注函，要求公司对相关事项进行核查，公司股票自今日开市起停牌。

**证券时报**

--据统计，今年以来有42家险企实施增资, 其中多数是中小保险公司，增资后注册资本超过100亿元的公司仅有四家，28家保险公司增资后注册资本不足50亿元。业内人士表示，各类新规的实施及“偿二代”评估体系对险企造成的资金压力是主因。

--浙商银行 获准筹建浙江浙银金融租赁公司，后者拟注册资本30亿元人民币，由浙商银行联合浙江省金融控股、舟山海洋综合开发投资公司共同发起设立，其中浙商银行持股51%。

**21世纪经济报道**

--据网贷之家消息，银监会等部委联合发布P2P网贷备案指引，除了提交包括基本信息、股东、经营发展战略和规划等九大文件外，还应当提交机构经营总体情况、产品信息以及违法违规整改情况说明等，补充材料具体内容由地方金融监管部门另行明确。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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