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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 09:34 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--11月29日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
     11/29    沪    兴业股份  732928       5,040      10.12     19.06   国金证券 12/01
     11/29    深    兴齐眼药  300573       2,000       5.16     22.97   海通证券 12/01
     11/30    沪    家家悦    732708       9,000     *13.64    *21.65   银河证券 12/02
     11/30    深    平治信息  300571    　 1,000      12.04     22.97   民族证券 12/02
     12/01    沪    森特股份  732098       6,251      --         --     兴业证券 12/05
    *12/01    深    名雕股份  002830       1,667      16.53     22.96   中金公司 12/05
     12/02    沪　　苏利股份　732585　　　 2,500      --         --     广发证券 12/06
     12/05    沪    亚振家居  732389       5,474.95   --         --     中泰证券 12/07
     12/05    深    裕同科技  002831       4,001      --         --     中信证券 12/07
     12/06    沪    武进不锈  732878       5,050      --         --     东方花旗 12/08
    *12/07    沪    百合花    732823       6,000      --         --     银河证券 12/09
    *12/08    沪    信捷电气  732416       2,510      --         --     国信证券 12/12
 　 *12/21    沪    浙江仙通  732239       2,256      21.84     22.99   广发证券 12/23
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
    暂缓发行  沪　　天马科技　732668　　 5,300       6.21       22.97    海通证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
    11/29   沪　　吴江银行 11,150　　   6.83      12.62    华泰联合
    11/29   深    中装建设  7,500      10.23      21.35    国海证券 
    11/29   深　　纳尔股份  2,500      10.17      18.62    东方花旗 
   *11/30   沪　　湘油泵　  2,023      10.46      22.98    万联证券 
     --     沪　　苏州科达  6,670       8.03      17.55    华林证券 
     --     沪　　中通国脉  2,200      10.34      22.98    金元证券 
     --     深　　星源材质  3,000      21.65      22.99    恒泰长财 
     --     深　　易明医药  4,743       6.06      22.98    华西证券
     --     沪    华安证券 80,000       6.41      12.44    华泰联合
     --     深    安车检测  1,667      13.79      22.98    申万宏源 
     --     深    太辰光    3,194.4    20.59      22.99    招商证券 
     --     沪　　三维股份  2,270      17.55      18.09    招商证券 
     --     深　　高争民爆  4,600       8.23      22.97    财富证券 
     --     沪    麦迪科技  2,000       9.69      22.99    中信证券 
     --     沪    如通股份  5,084       6.84      22.95    广发证券 
     --     深    贝肯能源  2,930      12.02      22.97    东方花旗
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 林高丽)

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